Şahika Ercüment Başarısını Cumhuriyet'in 100. Yılına İthaf Etti

Milii sporcu Şahika Ercümen paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.



17 Ekim'de "Hatay'a nefes ol" sloganıyla Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde gerçekleştirdiği dalış ile Sırp asıllı sporcunun dünya rekorunu elinden alarak yeni rekorun sahibi oldu.

- "Cumhuriyeti'mizin 100. yılında ülkemize bir dünya rekoru kazandırdığım için çok mutluyum. Cumhuriyet kadını ve milli sporcu olarak herhalde daha büyük bir gurur olamazdı."

Ülkemize büyük gurur yaşatan Şahika Ercüment başarısını Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir hediye olarak ithaf etti.



Milli sporcu motivasyonunu Cumhuriyet'in kadınlarından aldığını ifade etti.