Saka'dan Türkiye'deki depremzedelere güzel jest

Ülkemizde, 50.000'den fazla insanın ölümüne neden olan yıkıcı bir depremle harap olurken, ülkeyi harap eden depremler nedeniyle 2 milyondan fazla insan evsiz kaldı. Saka, Türkiye'deki doğal afetlerde evini kaybedenlerin başlarının üstünde bir çatı sağlamak için Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da sığınma evleri finanse etti. İngiliz uluslararası, radyo programında konuşan Saka şu kelimeleri kullandı:

- Sosyal medyada ve televizyonda yıkıcı haberler gördüğümde, bu trajediden etkilenen insanlara gerçekten yardım etmek istediğimi anladım.

Arsenal oyuncusu, Saka'nın geçen yıl Dünya Kupası'ndan önce Nijeryalı çocukların hayatlarını değiştirecek 120 ameliyatı finanse etmek için ortaklık kurduğu bir grup olan BigShoe hayır kurumu ile işbirliği içinde, depremzedeler için yatakhaneler, oturma odaları dahil olmak üzere etkilenen bölgelerde kalacak yer de finanse etti. Saka en son şu ifadeleri kullandı: