Sami Yen'de dev derbi: Galatasaray mı? Fenerbahçe mi?

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda ağırlıyor...Karşılaşmaya Maça taraftarının desteğiyle hızlı başlayan sarı kırmızılılar 29'da öne geçti. Savunma arkasına atılan topta Zaniolo, karşı karşı pozisyonda iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından sarı lacivertliler beraberlik için yüklenirken Galatasaray'da boşlukları kullanıp ikinci golü aradı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol sesi çıkmadı ve sarı kırmızılılar ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev alacak. AVAR görevinde ise Hakan Ceylan ve Ekrem Kan yer alacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Torreira, Barış, Zaniolo, Kerem, Icardi

Fenerbahçe: İrfan Can, Peres, Szalai, Samet, Ferdi, Arao, Zajc, Rossi, Arda, Valencia, Batshuayi.

Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/haber/derbi-heyecani-basladi-393719