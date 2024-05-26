Şampiyon Galatasaray

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Berkan,Lucas Torreira, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Konyaspor'un 11'i: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Ethemi, Ndao, Cikalleshi

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanından aldığı puan puanla şampiyonluğunu ilan etti.

DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAZANIYOR

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.