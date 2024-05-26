Şampiyon Galatasaray

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon Galatasaray
Editör: Mert Sagit
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Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Berkan,Lucas Torreira, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Konyaspor'un 11'i: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Ethemi, Ndao, Cikalleshi

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanından aldığı puan puanla şampiyonluğunu ilan etti. 

 DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAZANIYOR

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.

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# Galatasaray # şampiyonluk
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