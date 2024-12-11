Şampiyonlar Ligi hakemi gözyaşlarına boğuldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Leipzig-Aston Villa karşılaşmasının ardından son maçına çıkan yardımcı hakem gözyaşlarına boğuldu. Leipzig'in Teknik Direktörü Marco Rose, maç sonunda gözyaşlarına boğulan yardımcı hakem Alessandro Giallatini'yi teselli etti.

Sude İnak Sude İnak
Şampiyonlar Ligi hakemi gözyaşlarına boğuldu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Leipzig, Aston Villa'yı konuk etti. Leipzig Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 3-2 galip ayrılırken, müsabaka sonrasında duygusal anlar yaşandı.

Son düdüğün çalmasının ardından yardımcı hakem gözyaşlarına boğuldu. Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose, 3-2'lik yenilginin üzüntüsünü bir kenara bırakarak hakemi teselli etmeye çalıştı.

SON MAÇINA ÇIKMIŞ

Alessandro Giallatini'nin gözyaşlarının sebebi ise daha sonra anlaşıldı. Bild'e konuşan Leipzig'in hocası Rose, "Ona neler olduğunu sordum. 49 yaşında olduğunu ve bugün son maçına çıktığını söyledi. Kendisine bir forma hediye ettik" ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, Giallatini'yi tebrik ettiğini ve ailesiyle daha fazla vakit geçireceğini söyleyerek kendisini teselli ettiğini belirtti.

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