Samsunspor Hollandalı yıldızı renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen'i (solda) transfer etti. Tecrübeli oyuncu, Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım (sağda) ile birlikte resmi sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen'i transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son Union Berlin forması giyen Rick Van Drongelen ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, 24 yaşındaki defans oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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