Samsunspor sinyalleri yaktı! Önümüzdeki sezona iddaalı başlamayı planlayan Samsunspor'a Arsenal akademisinden o isim

Pazar günü Samsunspor, açıklanmayan bir ücret karşılığında Marc Bola ile iki yıllık bir sözleşme imzaladığını ve bir sezon daha uzatma seçeneği de bulunduğunu doğruladı.

Marc Bola, Arsenal Akademisine, 13 yaşında katılmıştı.

Arsenal Kulübü hakkında bir çocukluk hayranı olduğunu söyleyen Bola, Arsenal ile ilk profesyonel anlaşmasını 2016'da Notts County ve Bristol Rovers'a kiralık giderek yapmıştı.

Arsenal Akademisine 13 yaşında katılan Marc Bola, Arsenal'in genç takımında sol bek olarak oynuyordu. Gelecek için büyük umutlar vaat eden Marc Bola şuan 25 yaşında.

Son zamanlarında yükseliş yakalayan Samsunspor, önümüzdeki sezona Spor Toto Süper Lig'de iddaalı başlamak istiyor.

25 yaşındaki oyuncu, Arsenal akademisinden mezun Chuba Akpom ile Şampiyonluk takımında oynayan Middlesbrough müdavimi olmuştu.

Marc Bola hakkında gelişmeleri takip eden Samsunspor, Marc Bola'yı renklerine bağlayarak, yeni kadro oluşumu hakkında sinyaller veriyor.