Şanlıurfasporlu futbolcular otobüsle şehir turu attı

Konya'da oynanan maçın ardından kupa ile Şanlıurfa'ya gelen futbolcular, otobüsle Şanlıurfaspor Tesisleri'nden Balıklıgöl Yerleşekesi'ne kadar tur atarak sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

Bazı taraftarlar araçlarla otobüse eşlik ederek oyunculara destek verirken yollardaki taraftarlar da takıma destek gösterilerinde bulundu.

Taraftarlar, zaman zaman otobüsün önünü keserek tezahüratlarda bulundu.

Futbolcular ise otobüste şarkılar söyleyerek eğlendi.

Bir taraftarın başında karpuz ile otobüsü karşılaması ise ilginç görüntü oluşturdu.