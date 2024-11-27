Sinop Şehir Stadı, ilk maçla kapılarını sporseverlere açtı

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sinop Şehir Stadı, kapılarını ilk kez açarak resmi bir müsabakaya ev sahipliği yaptı. Uzun süredir beklenen bu açılış, hem spor camiasında hem de Sinop halkı arasında büyük heyecan yarattı.

Sude İnak Sude İnak
Sinop Şehir Stadı, ilk maçla kapılarını sporseverlere açtı
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Denize 100 metre mesafede ve 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 10 bin seyirci kapasiteli Sinop Şehir Stadı, Sinopspor ile Geredespor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig maçıyla hizmete alındı.

Maçı, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer ilgililer, taraftarlarla birlikte izledi.

Sinop Şehir Stadı, ilk maçla kapılarını sporseverlere açtı - Resim : 1

Maçta Sinopspor rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Mor-beyazlı takım, aldığı bu sonuçla statta oynanan ilk müsabakadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sinop spor
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