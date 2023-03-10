Sivasspor, İtalya'da istediğini alamadı

10. dakikada gelişen Fiorentina atağında Gonzales'in derinlemesine ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ali Vural Şaşal, topu zorlanmadan kurtardı.

15. dakikada ev sahibi takım, Demir Grup Sivasspor kalesinde bir tehlike daha yarattı. Gonzales'in soldan ortasına Castrovilli topuk vuruşu yaparken, kaleci Ali Şaşal Vural'ın parmaklarıyla dokunduğu top direkten döndü.

16. dakikada ev sahibi ekipte Ikone'nin sağ kanattan derinlemesine gönderdiği ara pasta topla buluşan Bonaventura, aşırtma vuruş denerken, kaleci Ali Vural Şaşal güçlükle müdahalede bulundu ama buna rağmen kaleye giden meşin yuvarlağı Uğur Çiftçi dışarı göndererek tehlikeyi savuşturdu.

34. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Savunmadan uzun gönderilen pasta Fiorentina ceza sahasında topla buluşan Caicedo, meşin yuvarlağı kontrol edip vuruşunu yaptı ancak kaleci Terracciano gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

63. dakikada Demir Grup Sivasspor gole çok yaklaştı. Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Goutas'ın kafa vuruşu sonrası top üst direkten oyun alanına geri döndü.

69. dakikada Fiorentina öne geçti. Kullanılan köşe atışında kaleci Ali Vural Şaşal topu elinden kaçırınca, Jovic meşin yuvarlağı altıpasa doğru doldurdu. Topla son buluşan Barak'ın düzelterek yaptığı vuruşta, Sivasspor savunmasına da çarpan top ağlara gitti: 1-0.

88. dakikada Sivasspor'da Njie'nin ceza sahasının solundan çektiği şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fiorentina müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.