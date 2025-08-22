Solskjaer: İkinci golü bulabilecekken beraberlik golünü yememiz hayal kırıklığı yaşattı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne Sport ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ GOLÜ BULABİLECEKKEN BERABERLİK GOLÜNÜ YEMEMİZ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Norveçli çalıştırıcı, oyunun temposuna dikkat çekerek, “Çok bariz standart bir sentetik zemin maçı gördük. Çok fazla kontranın olduğu, driplingin olduğu, topun çok hızlı hareket ettiği bir maç oldu. Biz topa daha fazla sahiptik. Lausanne da bize baskı yaptı ve çok fazla kontratak futbolu oldu. Milot golünü attı ve performansından ötürü memnunum. İkinci golü bulabilecekken beraberlik golünü yememiz hayal kırıklığı yaşattı. İki takım için de haftaya heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

SVENSSON VE MERT GÜNOK'UN DURUMLARINDAN EMİN DEĞİLİM

Sakat futbolcularla ilgili de bilgi veren Solskjaer, “Svensson ve Mert Günok'un durumlarından emin değilim. Durumlarına bakacağız. İkisinin de sakatlığı var. Dün antrenmanda kendilerini denediler ama çıkmak zorunda kaldılar. Bugün 11’de oynayan Ersin’in performansından çok mutluyum. Sahada çok güçlüydü” dedi.

Oyuncularının fiziksel olarak çok efor sarf ettiğini belirten tecrübeli teknik adam, “Oyuncularım yüzde 100’lerini verdikleri için yoruldular. Futbol fiziksel bir oyun. Lausanne da çok koştu. 1-1 her zaman açık uçlu bir skordur ama bazen Avrupa’da bu tarz skordan mutlu olabilirsiniz. Lausanne iyi bir takım, bir şey almak için İstanbul’a gelecekler. Kolay gol yediğimizi söyleyebilirim. İkinci golü atsak daha farklı bir şey olabilirdi” diye konuştu.