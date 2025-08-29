Son dakika: Fenerbahçe, Jose Mourinho ile resmen yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini üstlenen Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



