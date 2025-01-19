Spor spikeri Erdoğan Arıkan, 1. Lig'de oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlattığı sırada kalp krizi geçirdi.

TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Erdoğan Arıkan'ın yoğun bakımda tedavisi devam ettiği öğrenildi.

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Spor spikeri Erdoğan Arıkan, 1. Lig'de oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlattığı sırada kalp krizi geçirdi.
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, hastanede tedavi altına alındı. Erdoğan Arıkan'ın yoğun bakımda tedavisi devam ettiği öğrenildi.

TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir. Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullandı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da sosyal medya hesabından, "Duayen spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün bir maç anlatımının ardından rahatsızlanmış ve ivedi şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden spikerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu ise "TRT spikeri Erdoğan Arıkan'ın Trendyol 1. Lig'deki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor A.Ş. maçının anlatımı sonrası kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." şeklinde paylaşım yaptı. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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