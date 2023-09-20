Stefan Kunt TFF tesislerinden ayrıldı! Alman teknik direktör ile yolların ayrılması bekleniyor

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, TFF'nin Riva'daki tesisinden ayrıldı. Kuntz tesislerdeki toplantıda yönetim kuruluyla bir araya gelmişti. Alman teknik direktör ile yolların ayrılması bekleniyor.

Stefan Kunt TFF tesislerinden ayrıldı! Alman teknik direktör ile yolların ayrılması bekleniyor
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A Milli Futbol Takımı'nda hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı yönünde haberler çıkmıştı.

Söz konusu haberlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama gelmiş ve teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtmişti.

Aynı açıklamada, TFF'nin sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet ettiği de ifade edilmişti.

TFF Stefan Kuntz toplantı

KUNT YÖNETİCİLERLE VEDALAŞARAK AYRILDI

Alman teknik direktör Kuntz, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yönetim kuruluyla toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yöneticilerle vedalaşan Kuntz, kendisini bekleyen araçla tesislerden çıktı.

TFF'nin bugün yapacağı açıklamayla Kuntz'la yollarını ayırması bekleniyor.

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