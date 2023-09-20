Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı! Alman teknik direktörün sözleşmesi feshedildi

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı! Alman teknik direktörün sözleşmesi feshedildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz bugün öğle saatlerinde Riva'daki tesislerde bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Stefan Kuntz, yöneticilerle vedalaşarak tesislerden ayrılmıştı.

TFF'den Stefan Kuntz ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

- Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.
# stefan kuntz # a milli futbol takımı # TFF
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