Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı! Alman teknik direktörün sözleşmesi feshedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz bugün öğle saatlerinde Riva'daki tesislerde bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Stefan Kuntz, yöneticilerle vedalaşarak tesislerden ayrılmıştı.

TFF'den Stefan Kuntz ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklama metninde şu ifadelere yer verildi: