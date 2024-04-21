Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi son maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2'ye getirdi ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet

Sarı-lacivertli takım, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan final serisinin beşinci karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seriyi 3-2 kazandı.

Fenerbahçe Opet, geçen yıl olduğu gibi bu sene de final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i geçerek üst üste ikinci, toplamda ise yedinci şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarının ardından yine zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

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