Süper Lig şampiyonluk oranları 2.hafta sonrası değişti

Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 2.65'ten 2.60'a çekildi. Sarı-kırmızılılar yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak ilan edildi.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI 2.HAFTA SONRASI DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'nin 2.80 olan oranı, Samsunspor galibiyetinin ardından 2.70 olarak güncellendi.

Sahasında Pendikspor ile berabere kalan Beşiktaş'ın 3.25 olan şampiyonluk oranı, 3.50 olarak revize edildi.

Deplasmanda Galatasaray'a kaybeden Tabzonspor'un 12.00 olan oranı, 15.00'e yükseltildi

Adana Demirspor'un oranı 20.00'den 15.00'e düşerken, Başakşehir'in oranı ise 15.00'ten 20.00'ye yükseltildi.