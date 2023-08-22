Süper Lig şampiyonluk oranları 2.hafta sonrası değişti

Süper Lig'de 2. haftanın sona ermesinin ardından iddaa.com'daki şampiyonluk oranları değişti.İşte değişen sıralama ve değişen oranlar...

Süper Lig şampiyonluk oranları 2.hafta sonrası değişti
Süper Lig şampiyonluk oranları 2.hafta sonrası değişti
Editör: Nihat Çarboğa
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Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 2.65'ten 2.60'a çekildi. Sarı-kırmızılılar yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak ilan edildi.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI 2.HAFTA SONRASI DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'nin 2.80 olan oranı, Samsunspor galibiyetinin ardından 2.70 olarak güncellendi.

Sahasında Pendikspor ile berabere kalan Beşiktaş'ın 3.25 olan şampiyonluk oranı, 3.50 olarak revize edildi.

Deplasmanda Galatasaray'a kaybeden Tabzonspor'un 12.00 olan oranı, 15.00'e yükseltildi

Süper Lig şampiyonluk oranları 2.hafta sonrası değişti - Resim : 1

Adana Demirspor'un oranı 20.00'den 15.00'e düşerken, Başakşehir'in oranı ise 15.00'ten 20.00'ye yükseltildi.

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