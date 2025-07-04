Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekiminde derbi haftaları açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile birlikte toplam 18 takımın mücadele vereceği ligde derbi tarihleri ve ilk hafta maçları açıklandı.
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SÜPER LİG'DE İLK HAFTA MAÇLARI
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda ilk hafta maç programı şu şekilde:
Eyüpspor - Konyaspor
Antalyaspor - Kasımpaşa
Trabzonspor - Kocaelispor
Samsunspor - Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük - RAMS Başkaşehir
Gaziantep FK - Galatasaray
Fenerbahçe - Coredon Alanyaspor
Çaykur Rizespor - Göztepe
Kayserispor - Beşiktaş
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu.
5. Hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor
8. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe
11. Hafta
Galatasaray - Trabzonspor
14. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
16. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş