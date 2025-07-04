Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekiminde derbi haftaları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile birlikte toplam 18 takımın mücadele vereceği ligde derbi tarihleri ve ilk hafta maçları açıklandı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekiminde derbi haftaları açıklandı
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SÜPER LİG'DE İLK HAFTA MAÇLARI

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda ilk hafta maç programı şu şekilde:

Eyüpspor - Konyaspor
Antalyaspor - Kasımpaşa
Trabzonspor - Kocaelispor
Samsunspor - Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük - RAMS Başkaşehir
Gaziantep FK - Galatasaray
Fenerbahçe - Coredon Alanyaspor
Çaykur Rizespor - Göztepe
Kayserispor - Beşiktaş

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu.

5. Hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor

8. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe

11. Hafta
Galatasaray - Trabzonspor

14. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray

16. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş

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