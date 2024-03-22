Süper Lig'de 31. haftanın maç programı açıklandı! Yerel seçimlerden dolayı hafta sonu maç oynanmayacak

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı, TFF tarafından duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamada, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerden dolayı müsabakaların 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanacağı ifade edildi.

Süper Lig'de 31. haftanın maç programı açıklandı! Yerel seçimlerden dolayı hafta sonu maç oynanmayacak
Editör: Yasin Kerim Aşan

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Lige verilen milli arada, 31. haftanın maç programı da kamuoyuna duyuruldu.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 29, 30, 31 Mart Pazar ve 1 Nisan Pazartesi günü maçların oynanmayacağı Trendyol Süper Lig'de, 31. hafta karşılaşmaları 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şu şekilde:

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor
20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor
20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor

3 Nisan Çarşamba:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük
20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor

4 Nisan Perşembe:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor
20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş

İBB Şehir Tiyatroları’nda Bu Hafta (25-30 Mart 2024)İBB Şehir Tiyatroları’nda Bu Hafta (25-30 Mart 2024)Kültür Sanat

Kaynak: Anadolu Ajansı

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