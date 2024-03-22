Süper Lig'de 31. haftanın maç programı açıklandı! Yerel seçimlerden dolayı hafta sonu maç oynanmayacak

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Lige verilen milli arada, 31. haftanın maç programı da kamuoyuna duyuruldu.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 29, 30, 31 Mart Pazar ve 1 Nisan Pazartesi günü maçların oynanmayacağı Trendyol Süper Lig'de, 31. hafta karşılaşmaları 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şu şekilde:

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor

20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü

20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor

20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor

3 Nisan Çarşamba:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük

20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor

4 Nisan Perşembe:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor

20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş