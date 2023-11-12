Süper Lig'de Lider Yeniden Değişti

Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlanırken lider de el değiştirdi... Fenerbahçe Adana Demirspor deplasmanından bir puanla ayrılsa bile Galatasaray'ın dün Hatay'a mağlup olmasıyla lider oldu.

Süper Lig'de Lider Yeniden Değişti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertliler iki puan kaybetmesine rağmen, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 yenilerek haftayı puansız kapatması nedeniyle liderliğe yükseldi.

Puanını 31'e yükselten sarı lacivertliler, aynı puandaki ezeli rakibini averajla geçti ve geçen hafta kaybettiği liderliği Galatasaray'dan geri aldı. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin +23, sarı kırmızılıların ise +14 averajı bulunuyor.

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