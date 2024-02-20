Süper Lig'de VAR kayıtları paylaşıldı! İşte o anlar

Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı... TFF 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının açıklanacağını belirtmişti... İşte o kayıtlar...

Süper Lig'de VAR kayıtları paylaşıldı! İşte o anlar
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının açıklanacağını belirtmişti.

Uygulama ilk kez 20 Şubat itibariyle başladı. TFF YouTube kanalından Süper Lig maçları arasından sahada inceleme yapılanlar yayınlandı.

VAR kayıtları bugünden itibaren artık Süper Lig maçları oynandıktan bir gün sonra yayınlanacak. Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntü karşılıklarıyla birlikte taraftarlara sunulacak.

İŞTE 26. HAFTANIN VAR KAYITLARI

# VAR kayıtları # spor toto süper lig
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