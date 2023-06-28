Spor Toto Süper Lig'den Bandırmaspor'a transfer olan Doğan Can Davas, Galatasaray'ın altyapısında yetişip, bir dönemler Bandırmaspor'da forma giymişti. Giresunspor'dan tekrar Bandırmaspor'a geliyor.

Galatasaray'ın altyapısında yetişip, Bandırmaspor'da forma şansı bulan Doğan Can Davas, en son 2021-2022 döneminde başarılı bir kariyer sergiledikten sonra Bandırmaspor'dan Giresunspor'a transfer olmuştu.

Spor Toto Süperlig'de bu sene, 2022-2023 döneminde Giresunspor'da 24 kez forma şansı bulan Doğan Can Davas, istenilen performansı veremedi.

Giresunspor yönetimi, istenilen performansı veremeyen Doğan Can Davas ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra, eski takımı Bandırmaspor'a dönme kararı aldı.

Bandırmaspor'da en son 2021-2022 döneminde forma giyen Doğan Can Davas 28 kez forma şansı bulmuş, bunun 25'inde ilk 11'de oyuna başlayıp 7 kez fileleri havalandırmıştı.