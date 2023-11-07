Süper Lig'in Favorisi Değişti! İşte Yeni Şampiyonluk Oranları

Süper Lig'de 11. haftada oynanan maçların ardından ligin favorisi değişti. İşte takımların yeni şampiyonluk oranları ve ligin favorisi.

Süper Lig'in Favorisi Değişti! İşte Yeni Şampiyonluk Oranları
Süper Lig'in Favorisi Değişti! İşte Yeni Şampiyonluk Oranları

Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı. Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da değişti.

İşte Yeni Şampiyonluk Oranları

Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden ve liderlik koltuğunu devralan Galatasaray'ın oranı 1.90'dan 1.75'e indirildi ve yeni favori olarak gösterildi.

Süper Lig'in Favorisi Değişti! İşte Yeni Şampiyonluk Oranları - Resim : 1

Haftalardır favori gösterilen ancak Trabzonspor yenilgisiyle zirveden inen Fenerbahçe'nin oranı 1.80'den 1.85'e yükseltildi.

Beşiktaş'ın oranı 35.00, Trabzonspor'un ve Adana Demirspor'un oranları ise 50.00 olarak belirlendi.

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