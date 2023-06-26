Takımların harcama limitleri belli oldu! İşte Süper Lig kulüplerinin bu sezonki bütçeleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini duyurdu.

TFF'nin açıklamasıyla dört büyükler; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da harcama limitleri belli oldu.

Dört büyüklerin %30 sapma dahil harcama limitleri; Galatasaray 1.926.591.771 TL, Fenerbahçe 1.920.867.957 TL, Trabzonspor 1.290.388.651 TL ve Beşiktaş 1.072.157.634 TL olarak belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

- Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2023 tarihli toplantısında 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere, T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır. Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII G Maddesinde belirtildiği üzere, kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.