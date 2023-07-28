Teksüt Bandırmaspor bombayı patlattı!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Bodrumspor'dan 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu ile anlaştı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Aminu Umar ile 1 yıllığına anlaştığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Bodrumspor'dan Aminu Umar ile 1 yıllığına anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırmaspor ekibi, Bodrumspor'dan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aminu Umar'ı 1 yıllığına transfer etti.
Aminu Umar; Wikki Tourists, Samsunspor, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor takımlarında da forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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