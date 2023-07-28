Teksüt Bandırmaspor bombayı patlattı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Bodrumspor'dan 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu ile anlaştı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Aminu Umar ile 1 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Teksüt Bandırmaspor bombayı patlattı!
Süleyman Daban Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Bodrumspor'dan Aminu Umar ile 1 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırmaspor ekibi, Bodrumspor'dan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aminu Umar'ı 1 yıllığına transfer etti.

Aminu Umar; Wikki Tourists, Samsunspor, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor takımlarında da forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # futbol # Bandırmaspor # transfer
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 İstanbullular o şehirlere göç ediyor
2 Dünya'nın en pahalı kılıcı
3 IMDb en yüksek bilim kurgu filmleri
4 İstanbul'da büyük çaplı elektrik kesintisi!
5 Sadece 1 tatlı kaşığı tüketildiğinde hafızayı uçuşa geçiren tek baharat