Teksüt Bandırmaspor filelerine yeni isim!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, transfer sezonuna hızlı başlamıştı, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, en son adımını kaleciden yana kullandı.

Teksüt Bandırmaspor filelerine yeni isim!
Süleyman Daban Süleyman Daban

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam Teksüt Bandırmaspor, Esenler Erokspor'dan 33 yaşındaki kaleci Akın Alkan'ı transfer etti.

Daha önce Dikilitaş, Beylerbeyi, Batman Petrolspor, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve MKE Ankaragücü takımlarında da forma giyen Akın Alkan, geçen sezon 26 maçta Esenler Erokspor'un kalesini korudu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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