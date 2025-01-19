TFF yabancı VAR hakemlerine iki kat mı maaş ödüyor?

Süper Lig’in 2. yarısında devreye alınan yabancı VAR hakemlerinin yerli hakemlere göre iki kat fazla maaş aldıkları iddia edildi. Yabancı hakemlerin yol masraflarının da karşılandığı ve bu paranın da kulüplerin alacağından tahsil edildiği bilgisi aktarıldı.

Yabancı VAR hakemine iki kat ücret!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından devreye sokulan yabancı VAR hakemi sisteminin maliyeti belli oldu. Sözcü Gazetesi, yabancı VAR hakemlerinin yerli VAR hakemlerine göre iki kat ücret aldığını yazdı. Haberde yerli VAR hakemlerinin maç başına 26 bin TL yaklaşık 710 Euro kazandığı, yabancıların ise maç başına bin 400 Euro ücret aldığı belirtildi. Yabancı hakemlerin yol masraflarının da TFF tarafından karşılandığı, bu paranın da kulüplerin alacağından tahsil edildiği kaydedildi.

Yabancı VAR hakemlerinin aynı hafta içinde ikinci bir maçta daha görev alması dikkat çekti. Uygulamanın ilk kez hayata geçirildiği Hatayspor Galatasaray maçında görev yapan Belçikalı Jan Boterberg, ertesi gün Gaziantep-Bodrum maçına da atandı. Botarberg, iki maçtan toplam 2 bin 400 euro yaklaşık 85 bin lira kazandı.

Uygulama tartışmaları artıracak

Merkez Hakem Kurulunda şirketleşme olarak belirtilen sürecin adımlarından olan yabancı VAR hakemi ligin 2. Yarısında devreye alınmıştı. TFF, Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmalarını azaltmak için kulüplerin de isteğiyle bu uygulamayı devreye soktuğunu duyurmuştu. Uygulamanın tartışmaları azaltmak bir yana daha da arttıracağı görünüyor