TFF’den Galatasaray’ın talebine ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray’ın Eyüpspor karşılaşmasının ertelenmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TFF’den Galatasaray’ın talebine ret
Yayınlanma:

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının ardından Eyüpspor karşılaşmasının 1 Aralık Pazar günü yerine pazartesi günü oynanması için TFF’ye başvuruda bulunmuştu.

EYÜPSPOR MAÇI PLANLANDIĞI GİBİ OYNANACAK

Trt Spor’un haberine göre TFF, Galatasaray’ın erteleme talebini reddederek Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Galatasaray - Eyüpspor maçının takvimdeki gibi 1 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu eyüpspor
Günün Manşetleri
Murat Kurum'dan kreşlerle ilgili açıklama
Irak'ın kuzeyine nokta operasyon
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçe sunumunda Avrasya vurgusu
Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
"Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme
Antalya Havalimanı'ndaki uçakta yangın
7 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman? AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman?
İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme
Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Hamas'tan anlaşma açıklaması Hamas'tan anlaşma açıklaması
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası