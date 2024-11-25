TFF’den Galatasaray’ın talebine ret

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının ardından Eyüpspor karşılaşmasının 1 Aralık Pazar günü yerine pazartesi günü oynanması için TFF’ye başvuruda bulunmuştu.

EYÜPSPOR MAÇI PLANLANDIĞI GİBİ OYNANACAK

Trt Spor’un haberine göre TFF, Galatasaray’ın erteleme talebini reddederek Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Galatasaray - Eyüpspor maçının takvimdeki gibi 1 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı.