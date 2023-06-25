Torreira ve Devrim Özkan barıştılar mı? Torreira ve Devrim Özkan Miami'ye mi gitti?

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın televizyon oyuncusu ile adı anılmaya başlamıştı. Adından söz ettiren Devrim Özkan ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Çift sarı kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera'nın eşinin doğum gününde birlikte bir fotoğraf karesinde yer aldılar. Partiden paylaşılan fotoğrafta Torreira’nın elini oyuncunun beline atması dikkat çekti.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları son yaşananların iddaaları gittikçe güçlenirken taraflardan gelen arka arkaya paylaşımlar kafaları karıştırdı.

Devrim Özkan, idaaların çoğalmasıyla birlikte şunları yazarak tweet atmıştı:

- Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler

Devrim Özkan'ın bu yazılarından sonra bir paylaşımda bulunan Lucas Torreira, ağlayan surat ve kırık kalp emojileri paylaştı. Yetenekli oyuncu daha sonra ise İngilizce "Seni seviyorum" yazarak güzel oyuncuyu etiketledi.

Twitter'da yazdıklarını silen Torreira, en son şu sözleri söyledi:

- Üzgünüm, hesabım hacklendi. Şimdi her şey yolunda. Teşekkür ederim.

Sarı kırmızı oyuncu Torreira'nın Galatasaray'dan gidip gitmeyeceği konuşulurken, aşk hayatı da transferi kadar gündeme oturmuş durumda. Galatasaray oyuncusu Torreira'nın Devrim Özkan ile barışıp barışmadığı iddaaları atılırken. 23 Haziran'da birlikte Miami'de görüldüğü iddaaları var.