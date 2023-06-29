Tottenham Leicester City forması giyen 26 yaşındaki İngiliz futbolcu ile anlaştı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, orta saha oyuncusu James Maddison'ı transfer etti. Leicester City forması giyen İngiliz oyuncu, 203 maça çıkmış, 55 gol atmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Leicester City forması giyen 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını kaydedildi.
Leicester City formasıyla beş sezonda tüm kulvarlarda 203 maça çıkan Maddison, 55 gol attı.
Teknik direktörlüğe Ange Postecoglou'nu getiren Tottenham, kaleci Guglielmo Vicario'nun ardından ikinci transferini yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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