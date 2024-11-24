Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Adana Demirspor'u evinde ağırlayacak.
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Trabzonspor, son üç haftada aldığı kötü sonuçların ardından moral arayışında. Ligin son sırasındaki Adana Demirspor’u yenerek kötü gidişatına son vermek isteyen bordo-mavililer, Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, Çaykur Rizespor’a ise dış sahada 3-1 kaybetmişti.
Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak bu zorlu mücadelede, hakem Mehmet Türkmen görev alacak.
EKSİKLER TRABZONSPOR’U ZORLUYOR
Trabzonspor’da, sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme ile kart cezalısı Pedro Malheiro, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.
ADANA DEMİRSPOR İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında sezonun ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı