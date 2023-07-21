Trabzonspor Hırvat oyuncuyu transfer etti!

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, futbolcunun kesin transferi konusunda NK Varazdin kulübü ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Anlaşmaya göre sözleşme fesih bedeli olarak NK Varazdin'e 1 Milyon avronun 3 taksitte ödeneceği belirtilerek, şu sözler söylendi:

- Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir.

Futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: