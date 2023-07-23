Trabzonspor Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Trabzonspor kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, antremanda sakatlanan Hırvat oyuncu Mislav Orsic hakkında açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
- Takımımızın bugün yapılan antrenmanında sakatlanan futbolcumuz Mislav Orsic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Orsic'in durumu yarın çekilecek olan MR'dan sonra netlik kazanacaktır.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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