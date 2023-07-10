Trabzonspor'a savunmayı Hırvat oyuncudan yana kullandı!

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Filip Benkovic'in 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Udinese'ye kiralama bedeli olarak 500 bin avro ödeme yapılacağı vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

- Satın alma opsiyonunun kulübümüz tarafından kullanılması halinde, sözleşme fesih bedeli olarak 4 taksit halinde 2.5 milyon avro ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonu kullanıldıktan sonra futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda, kulübe ödenen ve ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 10'u kadar ödeme yapılacaktır.

Benkoviç ile yapılan anlaşmanın detaylarıyla ilgili olarak ise şu sözler söylendi: