Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yeniden başkan oldu
Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurul'unda oy sayımı tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Ertuğrul Doğan, yeniden bordo-mavililerin başkanı seçildi.
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Doğan yaptığı açıklamada, "Bankalar Birliği'nden çıkarak kulübümüzü çok önemli sorunlardan kurtardık. 19 ay önce seçildiğim zaman borçsuz bir Trabzonspor sözü vermiştim. Önümüzdeki süreçte, bugün yapılan hamlelerin önemini daha iyi anlayacağız. İnşallah önümüzdeki 3 yıl Trabzonspor'un ekonomik özgürlüğünü kazandığı, akademi anlamında Avrupa kulüpleri ile yarışacak hale geldiği bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.