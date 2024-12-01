Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yeniden başkan oldu

Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurul'unda oy sayımı tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Ertuğrul Doğan, yeniden bordo-mavililerin başkanı seçildi. 

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yeniden başkan oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Doğan yaptığı açıklamada, "Bankalar Birliği'nden çıkarak kulübümüzü çok önemli sorunlardan kurtardık. 19 ay önce seçildiğim zaman borçsuz bir Trabzonspor sözü vermiştim. Önümüzdeki süreçte, bugün yapılan hamlelerin önemini daha iyi anlayacağız. İnşallah önümüzdeki 3 yıl Trabzonspor'un ekonomik özgürlüğünü kazandığı, akademi anlamında Avrupa kulüpleri ile yarışacak hale geldiği bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.

Sürücüsüz araçlara hazırlık başladı! Resmi Gazete'de yayımlandıSürücüsüz araçlara hazırlık başladı! Resmi Gazete'de yayımlandıGündem
Trabzonspor
Günün Manşetleri
Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi
iran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Fuhuş çetesine darbe!
Deprem uzmanı tek tek saydı
"İsrail BM’den çıkarılsın"
2024’te 5 milyondan fazla işlem
Meteoroloji sarı kod verdi
Perinçek: Türkiye doğru tarafı seçmek zorunda!
BM Temsilcisine Türkiye’den sert yanıt
Prof. Dr. Gülümser Heper Vatan Partisi’nde
Çok Okunanlar
Deprem uzmanı tek tek saydı Deprem uzmanı tek tek saydı
Fuhuş çetesine darbe! Fuhuş çetesine darbe!
Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi
Meteoroloji sarı kod verdi Meteoroloji sarı kod verdi
Kış lastiği uygulaması başladı: İşte uymayanların cezası! Kış lastiği uygulaması başladı: İşte uymayanların cezası!