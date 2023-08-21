Trabzonspor'da kanat krizi! Sakatlıklar can sıkmaya başladı

Trabzonspor'da sakatlıkların bi hayli artması sonucu can sıkmaya başladı.Derbide aldığı dirsek darbesi sonucu sahayı sedyeyle terk eden Mısırlı yıldızın tedavisine başlandı.Bordo-mavili takımda daha önce kanat oyuncuları Visca ve Orsic de sakatlanmıştı.

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor, arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla adeta şoka girdi.

Sakat oyuncuların yokluğu Galatasaray karşısında hissedilirken, sol kanat Trezeguet'nin aldığı dirsek darbesiyle kaburgası kırıldı.

Hastaneye kaldırılan futbolcunun tedavisine başlanırken, Trezeguet ile birlikte takımda ana mevkisi kanat olan sağlıklı oyuncu kalmadı.

Yıldız futbolcunun, 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maçta darbe alarak oyundan çıkan Trezeguet'nin muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir" dedi.

VİSCA KADROYA GİREBİLİR

Takımın sağ kanadı Edin Visca ile sol kanat oyuncusu Mislav Orsic'in tedavileri devam ederken, kasık sakatlığı yaşayan Visca'nın iyileşmesi halinde haftaya oynanacak Çaykur Rizespor maçında sahaya dönme ihtimali bulunuyor.