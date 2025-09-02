Trabzonspor’da Uğurcan Çakır protestosu! Taraftarlar tesislerde toplanıp transferi protesto etti

Trabzonspor’da kaptan Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer iddiaları bordo-mavili taraftarların tepkisini çekti.

Karadeniz ekibinin taraftarları, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri önünde bir araya gelerek transfer söylentilerini protesto etti. Taraftarlar, kaptanlarının Trabzonspor’da kalması yönünde sloganlar attı. Emniyet ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Galatasaray’ın kaleci transferi için girişimlerini sürdürdüğü, Trabzonspor’un ise milli file bekçisi için 30 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis talep ettiği öğrenildi.

Taraftarların, kaptanlarına sahip çıkarak tesislerde yaptığı protesto gece boyunca devam etti.