Trabzonspor'dan Orhan Ak kararı

Trabzonspor yönetimi, antrenör Orhan Ak ile sezon sonuna kadar çalışılmasına karar verdi.

Trabzonspor'dan Orhan Ak kararı
Trabzonspor'dan Orhan Ak kararı / 2023
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, sezon sonuna kadar teknik direktör olarak Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Trabzonspor
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