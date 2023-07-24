Trabzonspor'dan Orsic açıklaması! Üzücü haber geldi! Aylarca sahadan uzak kalacak

Trabzonspor'un Southampton'dan kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Mislav Orsic'den kötü haber geldi.

Bordo-mavili ekibin dün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sakatlanan Orsic'in sakatlığı ile ilgili kulüpten açıklama yapıldı.

ÖN ÇAPRAZ BAĞLARI YIRTILDI!

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Mislav Orsic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, en kısa sürede ameliyatının planlanacağı ifade edildi.

Yeni transfer Orsic'in 6 ila 9 ay arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.