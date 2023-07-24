Trabzonspor'dan Orsic açıklaması! Üzücü haber geldi! Aylarca sahadan uzak kalacak
Trabzonspor, antrenmanda sakatlanan yeni transferi Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı tespit edilen oyuncunun 6 ila 9 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Trabzonspor'un Southampton'dan kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Mislav Orsic'den kötü haber geldi.
Bordo-mavili ekibin dün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sakatlanan Orsic'in sakatlığı ile ilgili kulüpten açıklama yapıldı.
Futbolcumuz Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 24, 2023
🔗 https://t.co/kOyZaJeM7H pic.twitter.com/IZ8Tx0lIUl
ÖN ÇAPRAZ BAĞLARI YIRTILDI!
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Mislav Orsic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edildiği belirtildi.
Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, en kısa sürede ameliyatının planlanacağı ifade edildi.
Yeni transfer Orsic'in 6 ila 9 ay arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.