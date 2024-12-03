Trabzonspor'un zirve özlemi sürüyor

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, bu sezon beklediği sonuçları elde edemeyerek üst sıralardan uzak kaldı.

Sude İnak Sude İnak
Trabzonspor'un zirve özlemi sürüyor
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Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olarak üst sıralardan bir kez daha uzaklaştı. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 13 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle toplam 15 puan toplayarak 14. haftayı 12. sırada tamamladı.

En İyi Derece 9. Haftada

Trabzonspor, bu sezon ligde en iyi derecesini 9. haftada 12 puanla 8. sıraya yükselerek elde etti. Ancak, sonraki süreçte istikrarı yakalayamayan bordo-mavililer, özellikle üst üste alınan mağlubiyetlerle zirve yarışından koptu.

Sezona Düşük Başlangıç

Ligin ilk haftasında Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalarak 13. sırada başlayan Trabzonspor, ikinci haftayı bay geçti. Üçüncü haftada Bellona Kayserispor karşısında alınan beraberlikle 14. sıraya geriledi. İlk galibiyet ise 7. haftada TÜMOSAN Konyaspor karşısında geldi ve bu sonuçla 10. sıraya yükseldi.

Son Haftalardaki Düşüş

haftada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek sıralamada 8. sıraya yükselen Karadeniz ekibi, bu performansını sürdüremedi. Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşısında alınan mağlubiyetlerle sıralamada gerileyen Trabzonspor, 13. haftada Adana Demirspor’u 5-0 yenerek umut verse de 14. haftada Corendon Alanyaspor’a yenilerek tekrar 12. sıraya düştü.
90 Haftadır Liderlik Hasreti

2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor, o tarihten bu yana Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturamadı. 38 hafta sonunda 2022-2023 sezonunu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, geçen sezonu da 67 puanla 3. sırada bitirdi. Karadeniz ekibi, tam 90 haftadır zirveye çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Trabzonspor’un Özeti

Trabzonspor, son yıllarda kazandığı başarıların ardından bu sezon beklentilerin oldukça altında bir grafik çiziyor. Teknik ekip ve yönetimin, takımın eski günlerine dönmesi için yoğun çaba harcaması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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