Trendyol 1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası açıklama yapan kulüp yöneticileri, fikstür, lig ve beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şanlıurfaspor 2. Başkanı Çadırcı şu ifadeyi kullandı:

- Enkazlardan geldik.

Şanlıurfaspor 2. Başkanı Mustafa Çadırcı, 1. Lig'e iki defa geldiklerini ancak bu gelişlerinin çok farklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

- Enkazlardan geldik. Deprem yaşadık, yüzlerce insanımızı kaybettik. Bir sel yaşadık, onlarca insanımızı kaybettik. Aynı sezonda civar illerde futbolcuların terk ettiği şehirde Şanlıurfasporlu futbolcular 'biz şampiyon olmadan gitmeyeceğiz, biz kaderciyiz, öleceksek burada da ölürüz, gideceğimiz yerde de ölürüz' dediler ve sezon sonuna kadar mücadele ettiler. Bu mücadelenin ardından üç başkanın, beş teknik direktörünün değiştiği bu sezonda Şanlıurfaspor şampiyonluğu yakalayarak 1. Lig'e tekrar merhaba dedi. Kolay kazanmadık, kolay kaybetmeyeceğiz. Bu ligde bu sezon kalıcı olacağız değil, biz her sezon şampiyonluğa oynayacağız. Şanlıurfaspor şampiyon olmak zorunda, bekle bizi Süper Lig.

Bandırmaspor 2. Başkanı İsmail Aydın, güzel bir sezon geçmesini temenni ederek, şu ifadeleri kullandı:

- Bandırmaspor olarak hedeflerimiz bir üst lige çıkmak. Bununla ilgili bütün organizasyon ve çalışmalarımızı yaptık. Lige renk veren bir takımız. Başkanımız Onur Göçmez önderliğinde altyapıdan başlayarak üst yapıya doğru hedefleri olan bir takımız.

Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Kubilay Güvenç de ülke ve futbol camiası olarak zor günlerden geçtiklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

- Umarım kazasız, belasız, doğal afetsiz bir sezon geçiririz. Gençlerbirliği Spor Kulübümüzün bu sene 100. yılını kutluyoruz. Geçtiğimiz sezon çok zor bir sezon oldu. Hedeflerimizi büyüterek tekrar yolumuza devam ediyoruz.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, şu sözleri söyledi:

- Süper Lig ile 1. Lig arasındaki makas kapanmalı.

Tüm takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, geçen sezon olağanüstü durumlar yaşandığını aktardı.

Futbolun içerisinde yer alan tüm paydaşlara teşekkür eden Dal, şu ifadeleri kullandı:

- Geçtiğimiz sezon Erzurumspor olarak zor bir sezon geçirdik. Hem transfer yasağımız, hem puan silme cezamız hem stadımızda sıkıntı vardı, dışarıda oynadık. Zor bir süreç yaşadık. İnşallah aynı sıkıntıları yaşamadan sezonu tamamlarız.

Türkiye'de futbolun gelişimi için Süper Lig ile 1. Lig arasındaki makasın kapanması gerektiğini öne süren Dal, şöyle konuştu:

- Bu biraz hem ekonomik anlamda hem tanıtım anlamında, 1. Lig'e baktığınız zaman; Erzurumspor, Sakaryaspor, Kocaelispor, Göztepe, Altay, köklü camialar. Bu ülke insanına futbolu sevdiren camialar. Şehir takımlarının olduğu bir lig burası. Biraz daha değer verilmesi, ekonomik anlamda destek verilmesi gerekiyor. Kulüplerin aldıkları gelirle, harcadıkları giderler arasında neredeyse uçurum var. Bu liglere destek olacak çok firma var, onlara da çağrı yapmış olalım. Futbolu hep beraber güzelleştireceğiz, saha içerisinde kalacağız. Futbolun güzelliklerinin olduğu bir lig diliyorum.

Göztepe Sportif Direktör Yardımcısı Dönmez, şu sözleri söyledi:

- Göztepe yine iddialı konumda olacaktır.

Göztepe Sportif Direktör Yardımcısı Ali Dönmez ise, tüm takımlara başarı dileyerek öncelikle Göztepe'nin hedeflerini yerine getirdiği bir sezon olmasını temenni etti.

Dönmez, şu ifadeleri kullandı: