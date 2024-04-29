Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Böyle bir şey görülmedi

Ankaraspor - Nazilli Belediyespor arasında oynanan maç sosyal medyada gündeme oturdu... İki takımın neredeyse hiçbir varlık gösteremediği maçta 90 dakika boyunca hiç şut atılmadı. Karşılaşma başladığı gibi sona ererken bu sonuçla Ankaraspor play-off'u, Nazilli Belediyespor da ligde kalmayı garantiledi.

90 DAKİKA 0 ŞUT

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasının istatistikleri, maç sonunda kamuoyunun gündemine oturdu. İki takım oyuncularının 90 dakikada hiçbir şut girişiminde bulunmaması, iki takımın da 1 puanla hedefine ulaşacak olması nedeniyle tartışmaların hedefi oldu. Özellikle sosyal medyada bu maç oldukça tartışılırken kullanıcılar maçın araştırılmasını istedi.

İŞTE GÜNDEM OLAN O MAÇIN İSTATİSTİKLERİ: