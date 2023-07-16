Türk öğrencilerden olimpiyatlarda büyük başarı: 10 madalya kazandılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Chiba kentinde düzenlenen ve 112 ülkeden 623 öğrencinin katıldığı 64. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden Mehmet Can Baştemir altın, Barış Koyuncu, Şevket Onur Yılmaz, Melek Güngör, Serdar Bozdağ ile Hakan Gündoğan da gümüş madalya kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain şehrinde gerçekleştirilen 80 ülkeden 320 öğrencinin katıldığı 34. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda da Türkiye'yi temsilen yer alan öğrencilerden Halil Eren Uyar, Erdem Yamalıoğlu, Tolga Tabanlı gümüş ve Kerem Aydın da bronz madalya elde etti.

BAKAN KACIR'DAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk öğrencilerin Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1 altın, 5 gümüş, Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda da 3 gümüş, 1 bronz madalya elde ettiğini bildirdi.

Kacır, "Öğrencilerimiz Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda tarihi bir başarıya imza atarak ülkemizi 112 ülke arasında 8. sıraya taşıdı. Böylece matematikte olimpiyat tarihimizdeki en iyi ikinci başarımızı kazandık. 34. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda ise 3 gümüş, 1 bronz madalya alan öğrencilerimiz göğsümüzü kabarttı" ifadelerini kullandı.