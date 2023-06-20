Türkiye-Bosna Hersek maçının ardından Levent Sürme'den açıklamalar

Ümit Milli Takımın, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ettiği özel maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Levent Sürme, şu ifadeleri kullandı:

- Bizim için şu anda en önemlisi bu oyun felsefesini oturtmak. Aynı anda skorlar da iyi olunca oyuncuları daha çok motive ediyor. Son Azerbaycan maçını 1-0 kazandık, skordan o kadar memnun değildik. Daha çok gol atmamız gerekti ama oyun temposu, oyun felsefesinden, kapanmış bir takıma karşı oyun planımızdan memnunduk. Bu akşam 4-1'lik skor bizim için daha güzel oldu. Rakibin oyun felsefesi biraz daha değişikti. İrlanda'ya benzeyen bir rakip seçmiştik, bundan dolayı çok memnunuz. Bosna Hersek tam istediğimiz gibi oynadı. İrlanda maçının simülasyonunu yapmış gibi olduk.