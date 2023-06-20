Türkiye Galler'i çok rahat geçti

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda A milli takım Galler ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Galler ile karşılaşmada önemli dakikalar yaşanırken, nefesler tutuldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda A milli takım Galler ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Galler'i çok rahat geçmesini bildi.

Milli futbolcu Umut Nayir, gol sevinci yaşadı. Umut Nayir, Galler ile oynana maçta 72.dakaki da fileleri havalandırdı.

Türkiye'nin göz bebeği, 18 yaşındaki Arda Güler, 80.dakika da attığı müthiş gol ile yenilginin kapılarını Galler'e göstermiş oldu.

A Milli futbolcular Umut Nayir ve Arda Güler, A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri için oynadığı Galler maçında ilk milli gollerini atmış oldular.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda son dört maça girerken, rahat nefes almasını bildik.