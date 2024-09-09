Türkiye İzlanda maçı canlı izle! Türkiye Uluslar Ligi maçı TV 8 canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. Türkiye UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ikinci maçında İzmir'de Galler ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler'e konuk oldu. Gol sesinin çıkmadığı karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı. İzlanda ise UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı ilk mücadelede konuk ettiği Karadağ'ı 2-0 yenmeyi başardı.

Türkiye'nin İzlanda ile İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı mücadelede Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

TÜRKİYE İLE İZLANDA 14. KEZ KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de karşılaşacağı Galler ile 10. kez rakip olacak.

Milliler, 12'si resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 13 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

7'si İzlanda'da, 6'sı Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi.

İki takım arasında son olarak Kasım 2019'da İstanbul'da oynanan maç, 0-0 sona ermişti.

A MİLLİ TAKIM'DAN SON HABERLER

İzmir'de İzlanda'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesi son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı.

Galler maçını aldığı darbe nedeniyle tamamlayamayan Arda Güler, basına açık bölümde takımdan ayrı çalıştı. Kırmızı kart cezası nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyecek Barış Alper Yılmaz ile Ümit Milli Takımı’nın İrlanda Cumhuriyeti maçında oynayan Beşiktaşlı Mustafa Hekimoğlu da idmanda yer aldı.

Millilerin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Hacıosmanoğlu Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ile bir süre görüştü.

A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail, Arda Güler, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir

İzlanda: Valdimarsson, Palsson, Hermannsson, Gretarsson, Finnsson, Gudmundsson, Thordarson, Anderson, Thorsteinsson, Sigurdson, Gudjohnsen

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI CANLI İZLE! TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI TV 8 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile İzlanda arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-İzlanda maçı, saat 21.45'te başlayacak. Türkiye-İzlanda maçı TV 8, EXXEN ve EXXENSPOR YouTube ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Acun Medya, A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maçlarının yayın haklarını satın almıştı. Türkiye'nin maçları TV 8, TV8,5 ve EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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