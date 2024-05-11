Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması'na Uşak ev sahipliği yaptı!

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Uşak Sportif Havacılık Kulübü öncülüğünde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması bu sene Uşak’ın Eşme ilçesinde yapıldı.

Yarışmaya 55 sporcu katıldı. Kemer Dağı'ndan yükselen sporcular Kemer mahallesinde bulunan pisti iniş yapmaya çalıştılar.

Rekabetin ve dostluğu bir arada olduğu yarışmada vatandaşlar, heyecan ve adrenalin dolu anlara tanıklık etti.

Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışmaları yarınki mücadelelerin ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.