Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması'na Uşak ev sahipliği yaptı!

Uşak’ın Eşme ilçesinde Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması gerçekleştirildi.

Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması'na Uşak ev sahipliği yaptı!
Editör: Metehan Gül
Son Güncelleme:

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Uşak Sportif Havacılık Kulübü öncülüğünde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması bu sene Uşak’ın Eşme ilçesinde yapıldı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması'na Uşak ev sahipliği yaptı! - Resim : 1

Yarışmaya 55 sporcu katıldı. Kemer Dağı'ndan yükselen sporcular Kemer mahallesinde bulunan pisti iniş yapmaya çalıştılar.

Rekabetin ve dostluğu bir arada olduğu yarışmada vatandaşlar, heyecan ve adrenalin dolu anlara tanıklık etti.

Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması'na Uşak ev sahipliği yaptı! - Resim : 2

Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışmaları yarınki mücadelelerin ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

# paraşüt # uşak # Kemer # Adrenalin
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!
Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Güneş patlaması nedir? 10 Mayıs'ta gerçekleşen patlamanın etkileri ne kadar devam edecek?
Güneş patlaması nedir? 10 Mayıs'ta gerçekleşen patlamanın etkileri ne kadar devam edecek?
Azerbaycan'da deprem oldu
Azerbaycan'da deprem oldu
Öne Çıkanlar Hamas İsrail askerlerini pusuya düşürdü Hizbullah füzeye boğdu! Hamas İsrail askerlerini pusuya düşürdü Hizbullah füzeye boğdu! Azerbaycan'da deprem oldu Azerbaycan'da deprem oldu