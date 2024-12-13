Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde bugün TSİ 14:00'te gerçekleştirilmeye başladı. Kura çekiminin sonucunda Türkiye'nin rakibi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki ilk eşlemesi İspanya - Hollanda mücadelesinin galibiyle oldu.

2026 DÜNA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU

Hollanda-İspanya galibi

Türkiye

Gürcistan

Bulgaristan

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUPLARI BELLİ OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları şöyle:

A Grubu: Almanya/İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Portekiz/Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: İspanya/Hollanda kazananı, TÜRKİYE, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Portekiz/Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

G Grubu: İspanya/Hollanda kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

I Grubu: Almanya/İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Fransa/Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.