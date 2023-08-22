Türksat, Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali'ne iletişim desteği sağlayacak

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali'ni (MotoFest) yaklaşık 180 ülkede 3,5 milyar izleyiciye Türksat uyduları üzerinden ulaştıracaklarını bildirdi.

Türksat, Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali'ne iletişim desteği sağlayacak
Türksat, Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali'ne iletişim desteği sağlayacak
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Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok:
- "Motokros gibi dünyada izleyici kitlesi ve seyir zevki yüksek spor turnuvalarının vatandaşlarımıza canlı yayınlarla ulaştırılmasıyla insanımızın spora olan farkındalığı ve ilgisi artıyor"

Türksat AŞ'nin, Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali'ne iletişim desteği vermesine ilişkin imza töreni, şirketin Gölbaşı Yerleşkesi'nde yapıldı. Törene, Ertok'un yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Hasan Arslan, İbrahim Yurdunuseven ve Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı.

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Ertok, törende yaptığı konuşmada, gençlerin önünü açmanın ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sunulmasının önem taşıdığını belirterek, bunun bütün spor dallarındaki çeşitliliğin gözetilerek yapılması gerektiğini söyledi.

Özellikle motokros gibi hız ve cesaret gerektiren sporlara ilginin her geçen gün arttığını ve gençlerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Ertok, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye ayağı bu noktada büyük önem taşıyor. Motokros gibi dünyada izleyici kitlesi ve seyir zevki yüksek spor turnuvalarının vatandaşlarımıza canlı yayınlarla ulaştırılmasıyla insanımızın spora olan farkındalığı ve ilgisi de artıyor. Bu ilgi belki de gençlerimizin hızı şehirler arası yollarda değil, dünyanın gözünün üzerinde olduğu spor alanlarında Türkiye’nin adını duyurmak için kullanabilmelerinin önünü açacak."

Ertok, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 31 Ağustos-3 Eylül döneminde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek "Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon MotoFest"i 180’e yakın ülkede 3,5 milyara yakın izleyiciye Türksat uyduları üzerinden ulaştıracaklarını dile getirdi.

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350 BİN İZLEYİCİ BEKLENİYOR

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı da Dünya Büyükler, Dünya Gençler, Dünya Kadınlar ve Avrupa Motokros Şampiyonası olmak üzere ayrı ayrı kategorilerde yarışmalar yapıldığına dikkati çekerek, bu yıl Afyonkarahisar'dan 7 yarışmacıları olduğunu ve sayının artmasının kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke, Türksat işbirliğine yine devam edeceklerini belirterek, 2018’de 5 bin izleyiciyle başladıkları serüvende geçen sene 260 bin izleyiciye ulaştıklarını, bu sene 350 bin civarında izleyici beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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