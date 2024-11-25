Tütünci: “ilk yarıda golü bulabilseydik, sonuç farklı olabilirdi”

Tütünci, Bursaspor’un ligin seviyesinin üzerinde bir takım olduğunu vurgularken, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

“İLK YARI DAHA İYİ OYNADIK”

Tütünci, özellikle maçın ilk yarısında iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, “Kaçırdığımız pozisyonlar ve direkten dönen bir topumuz var. Bu performansta Bursaspor’un 10 kişi kalmasının da etkisi büyük. Eğer ilk yarıda golü bulabilseydik maç çok farklı bir noktaya gelebilirdi” ifadelerini kullandı.

Bursaspor’un güçlü bir ekip olması nedeniyle oyuncuları maça hazırlarken zorlandıklarını dile getiren Tütünci, “Rakibin üstüne gitmekten çekiniyoruz. Daha cesaretli oynayabilseydik, maç daha farklı bir senaryoya dönüşebilirdi” dedi. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerinin ise beklenen katkıyı sağlamadığını belirtti.

”KIRŞEHİR MAÇINA ODAKLANACAĞIZ”

Mağlubiyeti bir 3 puan kaybı olarak değerlendiren Tütünci, oyuncularına övgüde bulunarak, “Bu kadar olumsuzluğa rağmen yürekli futbolculara sahip olmak benim için büyük bir şans. Bu maçı unutup, Kırşehir maçına odaklanmamız gerekiyor. İnşallah oradan puan ya da puanlarla döneceğiz” şeklinde konuştu.

23 Elazığ FK, Kırşehir karşılaşmasından alacağı sonuçla moral bulmayı hedefliyor.